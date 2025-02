Valget i Tyskland er i gang

Bakgrunnen for nyvalget søndag er at den sittende regjeringen til statsminister Olaf Scholz gikk i oppløsning.

De borgerlige kristendemokratene (CDU/CSU) har lenge ledet på meningsmålingene, og CDU-leder Friedrich Merz er derfor storfavoritt til å bli ny statsminister.

På andreplass på målingene ligger ytre høyre-partiet AfD, som har vokst kraftig siden forrige valg i 2021. Men Merz har lovet å ikke samarbeide med AfD i regjering.

Utfallet av valget kan få betydning for Europas videre håndtering av Ukraina-krigen og Donald Trumps regjering i USA.

I løpet av den siste uken har Trump kommet med en rekke svært kritiske uttalelser om Ukraina og blant annet kalt Volodymyr Zelenskyj en diktator. Det har utløst sterke reaksjoner i Europa.

To dager før valget sa Merz at Europa ikke lenger kan være sikker at USA kommer til unnsetning ved et mulig angrep.

– Vi må være forberedt på at Donald Trump ikke lenger ubetinget vil innfri Nato-traktatens løfte om gjensidig bistand, sa CDU-lederen.

Les også: Venstresiden kjemper i motbakke før det tyske valget