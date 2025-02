Trump-utsending venter mineralavtale med Ukraina denne uka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg forventer at en avtale blir undertegnet denne uka. Dere så at Zelenskyj hadde noen innvendinger i forrige uke. Presidenten har sendt ham en beskjed, og nå har han ingen innvendinger lenger, sa Witkoff til CNN.

– Zelenskyj forstår at vi har gjort så mye, og at denne avtalen trenger å undertegnes, sa han videre.

Forslaget går ut på at USA skal ha tilgang på sjeldne mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar som betaling for hjelpen amerikanerne har gitt Ukraina til å forsvare seg mot den russiske invasjonen.

En ukrainsk kilde tett på saken sa til AFP lørdag at den ukrainske presidenten ikke var klar til å undertegne en slik avtale. Da ble det vist til at avtalen ikke inneholder noen sikkerhetsgarantier for Ukraina.

