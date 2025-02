Storbritannia legger fram sin største sanksjonspakke mot Russland siden krigens start

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier britenes utenriksminister David Lammy i en uttalelse tidlig natt til søndag.

– Dette er også tiden for å stramme skruene på Putins Russland. I morgen planlegger jeg å kunngjøre den største pakken med sanksjoner mot Russland siden de første dagene av krigen, sier Lammy.

Storbritannia har fra før innført sanksjoner mot 1900 personer og organisasjoner med tilknytning til president Vladimir Putin og den russiske regjeringen. De eksisterende sanksjonene er rettet mot finans-, luftfart-, militær- og energisektorene i Russland og omfatter blant annet frysing av midler i banker, reiseforbud og handelsrestriksjoner.

– Dette er et avgjørende øyeblikk i Ukraina, Storbritannia og hele Europas historie. Nå er tiden inne for at Europa forsterker støtten til Ukraina, sier Lammy.

I forrige uke ble EU-landene enige om en ny runde sanksjoner som omfatter forbud på import av aluminium fra Russland. Disse sanksjonene skal formelt vedtas mandag.

