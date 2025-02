Russland: Nytt møte med USA i slutten av neste uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møtet skal angivelig foregå på ministernivå og dreie seg om ulike «irritasjonsmomenter» i forholdet mellom USA og Russland. Det sier Riabkov til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder. De to landenes utenriksministre, Sergej Lavrov og Marco Rubio, møttes i Saudi-Arabia tirsdag. Her var krigen i Ukraina et viktig tema.

