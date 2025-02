Forberedelser til toppmøte mellom Trump og Putin er i gang, sier Russland

Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov sier at et mulig toppmøte mellom de to presidentene kan omfatte brede samtaler om globale saker, og ikke bare krigen i Ukraina.

– Det handler om å begynne å bevege seg mot normalisering av forholdet mellom våre land, finne måter å løse de mest akutte og potensielt svært, svært farlige situasjonene på, og som det er mange av, inkludert Ukraina, sier Rjabkov til russiske statsmedier.

Men arbeidet med å organisere et slikt møte er på et tidlig stadium, og det vil kreve svært intensive forberedelser for å få det til, påpekte han.

Rjabkov la til at amerikanske og russiske utsendinger kan møtes «i løpet av de neste to ukene» for å bane vei for videre samtaler mellom høytstående tjenestemenn.

