Demonstrasjon i Berlin utenfor ytre høyre-partis kontorer

Svært høye sirener kunne høres fra bussen, ifølge politiet. Naboer i området hadde ringt politiet for å klage.

Bussen er kjent for politiet fra før i forbindelse med demonstrasjoner fra gruppen Centre of Political Beauty, som består av aktivister og kunstnere.

De sier at sirenene er en advarsel mot en voksende fascisme i landet.

– Tyskland er nødt til å vende seg til å høre ti minutter lange sirene-advarsler, sier en av aktivistene.

Ifølge politiet deltok rundt 80 personer i demonstrasjonen. Ytre høyre-partiet AfD (Alternativ for Tyskland) gjorde et godt valg og ligger an til en oppslutning på over 20 prosent – noe som gjør dem til landets nest største parti. Ingen av de andre partiene ønsker imidlertid å samarbeide med dem.

