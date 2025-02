Baerbock lettet over gisselløslatelser fra Gaza – går hardt ut mot Hamas

Baerbock sier hun er lettet over at Israel lørdag mottok ytterligere seks gisler fra Hamas.

– Men lettelse og glede blandes nok en gang med forferdelige scener der svekkede mennesker blitt vist fram på en scene, sier hun.

Hamas viste lørdag fram gislene på en scene og ga dem diplomer, foran en palestinsk folkemengde, før de ble overlevert Israel via Røde Kors. Hamas har benyttet samme fremgangsmåte også tidligere, noe som har utløst krass kritikk fra blant annet FN.

Baerbock kommenterer også gisselet Shiri Bibas' skjebne.

– Siden tidlig lørdag morgen har vi også fått en trist bekreftelse på skjebnen til Shiri Siiberman Bibas. Hamas-terroristene er ansvarlig for hennes død og for at hennes to småbarn, Kfir og Ariel, er døde. Mine tanker går til familien. Smerten deres er nesten uutholdelig, sier Baerbock.

Bibas og de to barna hadde både israelsk og tysk statsborgerskap.