Zelenskyj: Europa må gjøre mer,

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et forsøk på å samle allierte snakket Zelenskyj fredag med europeiske ledere fra Tyskland, Sverige, Tsjekkia, Polen, Luxembourg, Slovenia og Kroatia, samt presidenten i Elfenbenskysten.

Etterpå la han ut sin daglige videotale fredag kveld der han sa at «Europa må og kan gjøre mye mer for å sikre at fred faktisk blir oppnådd» i Ukraina.

Presidenten la til at «det er mulig» å få i stand en slutt på krigen ettersom Ukraina og dets europeiske partnere har «klare forslag».

– På dette grunnlaget kan vi sikre gjennomføringen av en europeisk strategi, og det er viktig at dette gjøres sammen med USA, sa Zelenskyj i videotalen.

USA presser på for at Zelenskyjs team skal undertegne en avtale som gir dem tilgang til Ukrainas mineralforekomster. Zelenskyj håper på et «rettferdig resultat».

– Dette er en avtale som kan gi merverdi til vårt forhold, og det viktigste er å utarbeide detaljene slik at den kan fungere,» sa han etter å ha blitt møtt med krasse utfall fra USAs president Donald Trump på grunn av Ukrainas motvilje mot å umiddelbart undertegne avtalen.

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier

Les også: Ekspert om «fredsnøkkel»: – Da får Putin og Trump seg en overraskelse (+)