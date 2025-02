USAs høyesterett nekter Trump å sparke føderal varsler-sjef nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjennelsen fra høyesteretten i Washington kom fredag og er den første av sitt slag om de mange juridiske kampene rundt Trumps agenda.

I kjennelsen skriver dommerne at Hampton Dellinger, som leder Office of Special Counsel, et uavhengig føderalt byrå som har som oppgave å beskytte varslere i føderal statsforvaltning, skal få beholde jobben til minst 26. februar.

Denne datoen utløper en lavere rettsinstans' midlertidige beskyttelsesordre for Dellinger.

Høyesterett har verken innvilget eller avvist Trumps anmodning om å fjerne Dellinger umiddelbart. I stedet lar høyesteretten anmodningen ligge i påvente av at kjennelsen utløper om bare få dager.

Saken er den første knyttet til Trumps oppsigelser som er blitt behandlet i landets høyesterett.

Den føderale dommeren Amy Berman Jackson skal onsdag lede et rettsmøte som handler om hvorvidt Dellinger skal få fortsette eller ei. Dommerne i høyesterett kan deretter, avhengig av Jacksons beslutning, gripe fatt i saken på nytt.

Delliner ble utpekt av tidligere president Joe Biden og godkjent av Senatet for en femårsperiode i 2024.