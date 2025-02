USA presser Ukraina om mineralavtale – truer med å kutte Starlink-tilgangen, ifølge Reuters

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge kilder i Ukraina er Zelenskyj ikke klar til å signere avtalen, men Reuters melder at USA truer med å kutte Ukrainas tilgang til Elon Musks internettsystem Starlink om landet ikke går med på den.

Spørsmålet om Ukrainas vitale tilknytning til Starlink ble tatt opp i diskusjonene mellom USA og Ukraina etter at Zelenskyj først avviste forslaget om sjeldne jordarter, og ble gjentatt torsdag i møtet med Ukraina-utsending Keith Kellogg.

Forslaget fra USAs president Donald Trump går ut på at USA får prioritert tilgang på Ukrainas store forekomster av sjeldne metaller som kompensasjon for militærhjelpen landet har fått under tidligere president Joe Biden.

Anspent

– Slik forslaget ser ut nå, er ikke presidenten klar til å godta avtalen. Vi forsøker fortsatt å få til endringer på konstruktivt vis, sier en ukrainsk kilde tett på saken til AFP. Ukraina ønsker først og fremst at avtalen inkluderer sikkerhetsgarantier.

Uenigheten om de sjeldne mineralene kommer mens det har oppstått en dyp kløft mellom Ukraina og USA. Det har skjedd etter at Trump åpnet dialog med Russland om en fredsavtale over hodet på Ukraina og kalte Zelenskyj en diktator.

I et intervju med Fox News i forrige uke sa Trump at han vil ha tilbake pengene som USA har gitt, blant annet i våpenhjelp uten betingelser, til å forsvare seg etter den russiske invasjonen for tre år siden.

Ingen sikkerhetsgarantier

– Jeg vil ha det tilbake. Og jeg har sagt at jeg vil tilsvarende det vi har gitt, som sjeldne metaller til en verdi av 500 milliarder dollar, sa Trump.

I henhold til USAs avtaleutkast ville USA og amerikanske selskaper få rett på 50 prosent av Ukrainas sjeldne jordarter, inkludert grafitt, uran, titanium og litium. Men avtalen inneholder ingen sikkerhetsgarantier.

– Det er ingen amerikanske forpliktelser i utkastet, verken når det gjelder sikkerhet eller investeringer. Alt er veldig vagt, og de vil ha 500 milliarder dollar fra oss. Hva slags partnerskap er det, sier den ukrainske kilden til AFP.

