Trump sparker USAs forsvarssjef

Avskjedigelsen av Brown ventes å sende sjokkbølger gjennom Pentagon, skriver nyhetsbyrået AP.

Brown hadde hatt stillingen som forsvarssjef i bare 16 måneder, en periode preget av krigen i Ukraina og den utvidede konflikten i Midtøsten. Kunngjøringen fra Trump kom på Truth Social natt til lørdag norsk tid.

Støttet mangfold

– Jeg vil takke general Charles «CQ» Brown for hans over 40 års tjeneste for landet vårt, inkludert som vår nåværende forsvarssjef. Han er en fin herremann og en fremragende leder, og jeg ønsker ham og familien en flott fremtid, skriver Trump.

Brown har bakgrunn som jagerflypilot og respektert offiser. Han var den andre svarte generalen som har tjenestegjort som forsvarssjef. Ifølge AP og The New York Times settes han til side som del av Trumps kampanje for å bli kvitt militære ledere som støtter mangfold og likestilling i rekkene.

Trump nominerer generalløytnant Dan «Razin» Caine fra luftforsvaret til å bli landets neste forsvarssjef og begrunner valget blant annet med at «Razin» var sentral i kampen mot IS.

Brudd med tradisjonen

Trumps beslutning kom til tross for at Brown har støtte fra sentrale kongressmedlemmer. I midten av desember satt Trump og Brown ved siden av hverandre under en fotballkamp. Etter det har Brown møtt USAs forsvarsminister Pete Hegseth regelmessig etter at Hegseth overtok Pentagon for fire uker siden.

Tradisjonelt blir forsvarssjefer sittende når administrasjoner skiftes ut i Det hvite hus, uavhengig av hvilket parti presidenten tilhører, skriver The New York Times.

Men nåværende tjenestemenn i Det hvite hus og Pentagon har sagt at de ønsker å utnevne sine egne toppledere.

– Woke

Beslutningen om å sparke Brown blir sett i lys av Trumps insistering på at den militære ledelsen er for opptatt av mangfoldsspørsmål og at militæret har tapt fokus på sin rolle som en kampstyrke som skal forsvare landet.

Hegseth har tidligere sagt at Brown burde avsettes på grunn av hans «woke» syn på mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer i militæret.

– Først og fremst må man avsette forsvarssjefen, sa Hegseth da han deltok på podkasten «Shawn Ryan Show» i november.

Hegseth la til at enhver general som er involvert i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsarbeid, burde avsettes.

– Enten er du med på å føre krig – og det er alt. Det er den eneste lakmustesten vi bryr oss om, sa Hegseth.

