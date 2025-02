Trump sparker forsvarssjefen – jagerflypilot tar over

Avskjedigelsen av general Brown ventes å sende sjokkbølger gjennom Pentagon, skriver nyhetsbyrået AP.

Brown var utnevnt til stillingen som forsvarssjef for fire år, men hadde stillingen i bare 16 måneder da han ble avsatt, en periode preget av krigen i Ukraina og den utvidede konflikten i Midtøsten.

– Jeg takker general Charles «CQ» Brown for hans over 40 års tjeneste for landet vårt, inkludert som vår forsvarssjef. Han er en fin mann og en fremragende leder, og jeg ønsker ham og familien en flott fremtid, skriver Trump på Truth Social.

F-16-pilot

Trump nominerer i stedet generalløytnant Dan «Razin» Caine fra luftforsvaret til å bli landets neste forsvarssjef og begrunner valget blant annet med at «Razin» var sentral i kampen mot IS.

Trump har sagt at han ble imponert over Caine da han møtte ham i Irak i sin første presidentperiode.

– Han er en ordentlig general, ikke en TV-general, sa han onsdag ifølge Reuters, to dager før Caine ble utpekt til sjef for USAs væpnede styrker.

Siden Caine er pensjonert, må han kalles tilbake til aktiv tjeneste i flyvåpenet og forfremmes fra trestjerners til firestjerners general for å kunne bli forsvarssjef.

Utradisjonelt

Caines vei til sjefsstillingen følger ikke tradisjonen. Alle tidligere amerikanske forsvarssjefer har enten hatt kommandostillinger eller vært sjef for en av våpengrenene.

Men Caine nådde ikke så høyt opp før han gikk av. Han har bak seg 2800 timer som jagerflypilot i F-16-fly, hvorav 150 timer var i strid, og en rekke operative og administrative stillinger i flyvåpenet. Han har også vært visedirektør for militære saker i CIA.

For å bli forsvarssjef må han godkjennes av Senatet i høringer der han vil bli presset på om han er upolitisk og kun lojal mot grunnloven.

Støttet mangfold

Også Brown har bakgrunn som jagerflypilot og respektert offiser, blant annet som sjef for flyvåpenet i sentralkommandoen og kommandoen for styrkene i Indiahavet og Stillehavet. Han er den andre svarte generalen som har tjenestegjort som forsvarssjef.

Ifølge AP og The New York Times settes han til side som del av Trumps kampanje for å bli kvitt militære ledere som støtter mangfold og likestilling i rekkene.

Forsvarsminister Pete Hegseth sa fredag at han nå også ser etter en som kan erstatte admiral Lisa Franchetti som sjef for marinen. Hun er den første kvinnen som har vært øverstkommanderende for marinen.

Trumps beslutning kom til tross for at Brown har støtte fra sentrale kongressmedlemmer. I midten av desember satt Trump og Brown ved siden av hverandre under en fotballkamp. Etter det har Brown møtt Hegseth regelmessig etter at han overtok Pentagon for fire uker siden.

Forsvarssjefer utnevnes for en periode på fire år, og tradisjonelt blir forsvarssjefer sittende når administrasjoner skiftes ut i Det hvite hus, uavhengig av hvilket parti presidenten tilhører, skriver The New York Times.

Men nåværende tjenestemenn i Det hvite hus og Pentagon har sagt at de ønsker å utnevne sine egne toppledere.

– Woke

Beslutningen om å sparke Brown blir sett i lys av Trumps insistering på at den militære ledelsen er for opptatt av mangfoldsspørsmål, og at militæret har tapt fokus på sin rolle som en kampstyrke som skal forsvare landet.

Hegseth har tidligere sagt at Brown burde avsettes på grunn av hans «woke» syn på mangfolds-, likestillings- og inkluderingsprogrammer i militæret.

– Først og fremst må man avsette forsvarssjefen, sa Hegseth da han deltok på podkasten «Shawn Ryan Show» i november.

Hegseth la til at enhver general som er involvert i mangfolds-, likestillings- og inkluderingsarbeid, burde avsettes.

– Enten er du med på å føre krig – og det er alt. Det er den eneste lakmustesten vi bryr oss om, sa Hegseth.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)