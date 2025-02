Trump sier USA er «ganske nær» en mineralavtale med Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tror vi er ganske nær en avtale, gjentok Trump da han lørdag talte på den konservative politiske konferansen CPAC utenfor Washington.

Han gjentok også kravet om at Ukraina inngår mineralavtalen for å «betale tilbake» all bistanden de har fått av USA gjennom tre år med krig mot Russland.

– Europa ga dem et lån, men vi fikk ingenting tilbake, sa Trump og la til «sjeldne jordarter, olje, vi tar det vi kan få».

Forslaget fra Trump går ut på at USA får prioritert tilgang på Ukrainas store forekomster av sjeldne metaller som kompensasjon for militærhjelpen landet har fått under tidligere president Joe Biden.

Trump påsto også at det ikke hadde blitt løsnet et eneste skudd i krigen mellom Russland og Ukraina om han var president i 2022.

– Russland ville aldri ha vurdert å gå inn i Ukraina, hevder han.

Trump gjentok også at han ønsker at ettermælet som president skal være som en fredsskaper.

– Som jeg sa i innsettelsestalen min, så er det mitt håp at mitt største ettermæle vil bli at jeg var en skaper av fred og ikke en erobrer. Jeg er ikke en erobrer, og jeg ønsker ikke å være en erobrer, sa han.

