Trump sier at Zelenskyj og Putin må møtes

– Jeg tror at president Putin og president Zelenskyj er nødt til å treffes. Fordi, vet dere hva? Vi ønsker å stanse drapet på millioner av mennesker, sa Trump til journalister i Det hvite hus fredag.

I et intervju med Fox News tidligere fredag sa Trump at det ikke er så veldig viktig at Zelenskyj blir med på våpenhvilesamtaler om Ukraina.

– Jeg tror ikke det er veldig viktig at han er med på møtene, sa Trump da.

– Han (Zelenskyj) har vært der i tre år. Det er veldig vanskelig å få til avtaler med ham, sa Trump.

Presidenten kalte også Kyiv-besøket til USAs finansminister Scott Bessent forrige uke for en «bortkastet reise».

– Jeg skulle ærlig talt ønske at han ikke dro dit og kastet bort tiden sin på den måten, sa Trump.

Da programleder Brian Kilmeade sa at Ukraina-krigen var «Putins feil», svarte Trump: «Jeg blir lei av å høre på det, det skal jeg si deg».

Trump snur – sier Russland angrep Ukraina

Trump sa tirsdag at Ukraina «aldri burde ha startet» krigen for tre år siden. Uttalelsen førte til kritikk både innad i USA og internasjonalt. Fredag snudde Trump og sa at det var Russland som gikk til angrep på Ukraina. Helomvendingen kom i Fox News-intervjuet da Trump ble presset videre på temaet. Han medgikk at Russland hadde invadert Ukraina på ordre fra president Vladimir Putin.

– Russland angrep, men de burde ikke ha latt ham angripe, sa Trump.

Han la til at Zelenskyj og USAs daværende president Joe Biden burde ha grepet inn for å hindre invasjonen.

Senere fredag snakket Trump med journalister på Det ovale kontor i Det hvite hus. Der ble han spurt om utsiktene for en mulig mineralavtale med Ukraina.

Mineralavtale

– Vi skal signere en avtale, forhåpentligvis i løpet av ganske kort tid, svarte Trump, ifølge Reuters.

I en separat uttalelse fredag sa Zelenskyj at utsendinger fra Ukraina og USA arbeider med utkast til en mineralavtale.

– Jeg håper på et rettferdig resultat, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Tidligere i uken avviste Zelenskyj et amerikansk krav om mineraler til en verdi av 500 milliarder dollar som en form for tilbakebetaling av amerikansk militærhjelp til Ukraina. USA har ikke levert militærhjelp i nærheten av et slikt beløp, uttalte den ukrainske presidenten, og han sa at amerikanerne heller ikke hadde knyttet spesifikke sikkerhetsgarantier til avtalen.

Ukraina sitter på verdifulle forekomster som USA ønsker tilgang til, blant annet uran, litium, kobolt og sjeldne jordarter og som brukes i blant annet batterier, teknologi og romfartsindustri.

Ukraina-resolusjon

I FNs sikkerhetsråd fredag presenterte USA utkast til en resolusjon som skal markere at det 24. februar er tre år siden Russland gikk inn i Ukraina. Utkastet, som nyhetsbyrået Reuters har fått se, består av tre avsnitt og beskriver sorg over tap av liv i «Russland-Ukraina-konflikten». Resolusjonsutkastet «ber innstendig om en rask avslutning på konflikten».

– Resolusjonen er et bra fremstøt, svarte Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia da journalister spurte ham om innholdet i det amerikanske utkastet.

Russland foreslår å legge til frasen «inkludert ved å adressere de underliggende årsakene» slik at den siste delen av den amerikanske resolusjonen lyder: «ber innstendig om en rask avslutning på konflikten, inkludert ved å adressere de underliggende årsakene, og oppfordrer videre til en varig fred mellom Ukraina og Russland.»

Europa har eget utkast

Ukraina og allierte europeiske land har laget et eget utkast som de håper blir vedtatt i FNs hovedforsamling mandag. I denne teksten oppfordrer de til nedtrapping, en snarlig stans i fiendtlighetene og en fredelig løsning på konflikten.

Her beskrives «fullskala-invasjonen av Ukraina av den russiske føderasjonen», og teksten beskriver behov for implementering av alle tidligere resolusjoner fra FNs hovedforsamling, slik at de blir «vedtatt som svar på aggresjonen mot Ukraina».

Russland må «umiddelbart, fullstendig og betingelsesløst trekke alle sine militære styrker fra Ukrainas territorium, innenfor dets internasjonalt anerkjente grenser», står det videre. I teksten kreves det også umiddelbar stans i alle kamphandlinger.

