Pavens tilstand er forverret, ifølge Vatikanet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Pave Frans hadde et astma-lignende anfall i dag tidlig. Han har fått blodoverføring grunnet lavt antall blodplater, heter det i uttalelsen fra Vatikanet lørdag kveld.

Paven har vært innlagt på sykehus i Roma den siste uken med dobbeltsidig lungebetennelse. Hans ukentlige angelus-bønn på søndag er nok en gang avlyst.

Fredag sa en av legene, Sergio Alfieri, at paven var på bedringens vei, men at han ennå ikke var frisk, og at tilstanden hans kunne endre seg dag til dag.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)