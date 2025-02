Nyhetsbyrået AP saksøker tre personer i Trump-administrasjonen

– The Associated Press har anlagt et søksmål i USA i dag for å forsvare vår uavhengighet fra at myndighetene får kontroll over hva vi kan si og skrive, sto det i en pressemelding fra nyhetsbyrået fredag.

– Vi går til sak på vegne av alle uavhengige globale medieorganisasjoner og personer som har ytringsfrihet, heter det videre med henvisning til retten til ytringsfrihet som står nedfelt i den amerikanske grunnloven.

I søksmålet framgår det at saken er reist mot Det hvite hus’ visestabssjef Taylor Budowich, Trumps talsperson Karoline Leavitt og stabssjef i Det hvite hus Susan Wiles.

Det hvite hus har fjernet APs presseakkreditering ved flere arrangement med president Donald Trump den siste tiden, nærmere bestemt arrangementer som holdes på Det ovale kontor, samt presidentflyet Air Force One.

Navnestrid

Trump sa tirsdag denne uken at han vil fortsette å nekte AP tilgang til hans arrangement og pressekonferanser så lenge nyhetsbyrået nekter å føye seg etter hans presidentordre om å omdøpe Mexicogolfen til Amerikagolfen. Navneendringen har blitt møtt med kritikk.

Trump har sagt at grepet er en gjengjeldelse mot APs redaksjonelle avgjørelse om å forholde seg til det opprinnelige navnet.

– Associated Press bare nekter å følge det som loven sier, sa Trump på sin eiendom Mar-a-Lago tidligere denne uken.

– Det heter Amerikagolfen nå. Det heter ikke Mexicogolfen lenger, fortsatte han.

APs sjefredaktør Julie Pace har kalt Trump-administrasjonens ståsted et regelrett brudd på APs ytringsfrihet.

Mexicogolfen har hatt dette navnet i over 400 år og Trumps presidentordre omfatter bare amerikansk territorium, påpekte AP i forrige måned.

– Sensur

Det hvite hus' korrespondentforening har gått hardt ut mot utestengelsen av AP og kaller den forsøk på sensur. APs journalister har imidlertid ikke mistet krediteringen og kan delta på arrangementer andre steder i Det hvite hus.

Da utestengelsen ble kunngjort, beskrev APs sjefredaktør Julie Pace det som «urovekkende at Trump-administrasjonen straffer AP for å drive uavhengig journalistikk».

– Å innskrenke vår tilgang til Det ovale kontor på grunn av APs dekning, er ikke bare en alvorlig hindring for offentlighetens tilgang til uavhengige nyheter, det er også et åpenbart brudd på det første grunnlovstillegget, sa Pace i en uttalelse 11. februar. Det første tillegget i den amerikanske grunnloven garanterer blant annet ytrings- og religionsfriheten.

– Gjelder kun i USA

AP har forklart sin omtale av Mexicogolfen med at Trumps ordre «kun er gjeldende i USA», og at resten av verden kjenner området som Mexicogolfen. I tillegg påpekte nyhetsbyrået at navnet er brukt i mer enn 400 år.

– AP vil omtale den med sitt gamle navn, men også nevne det nye navnet som Trump har valgt, het det da.

Trump endret også navnet på Nord-Amerikas høyeste fjell fra Denali til McKinley.

AP følger linjen her, fordi fjellet «ligger kun i USA, og fordi Trump som president har myndighet til å endre geografiske navn innad i landet», opplyser nyhetsbyrået.

Tidligere president Barack Obama omdøpte i 2015 fjellet til Denali, som er det navnet urfolk i Alaska alltid har benyttet om det 6190 meter høye fjellet.

Kart endres - Mexico truer med søksmål

Både Google og Apple har endret Mexicogolfen til Amerikagolfen i karttjenestene sine etter Trumps presidentordre.

I Googles tilfelle sier selskapet at dette bare gjelder for amerikanske brukere av karttjenesten deres – mexicanske brukere får fremdeles opp navnet Mexicogolfen. For resten av verden er begge navn synlig. Slik er det også på Apples karttjeneste.

Mexico truet i forrige uke Google med søksmål.

– Vi er i øyeblikket i en tvist med Google, sa president Claudia Sheinbaum 13. februar.

– Og hvis nødvendig, så kommer vi til å gå til sivilt søksmål, la hun til.