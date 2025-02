Musk truer statsansatte med sparken om de ikke sier hva de gjorde på jobb forrige uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I overensstemmelse med president Donald Trumps instrukser, får alle statsansatte om kort tid en epost der de blir bedt om å redegjøre for hva de fikk gjort i forrige uke, skriver Musk på X.

– Å la være å svare vil bli tatt som en avskjedssøknad, skriver han videre.

Musk har fått i oppdrag av Trump å gjennomgå hele den amerikanske staten for å skjære ned på det de kaller sløseri. Flere etater som USAID blir nedlagt, og tusener av statsansatte er allerede blitt oppsagt eller permittert.

Et rettsdokument fra Det hvite hus fastslår imidlertid at Musk kun er rådgiver for Trump, og ikke har noen formell myndighet.

