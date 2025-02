Levningene av Shiri Bibas er bekreftet, sier Israel

Tidligere fredag meldte den Hamas-styrte TV-kanalen al-Aqsa, ifølge Sky News, at Hamas da hadde overlevert liket av Bibas.

Sent fredag kveld uttalte Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) at den hadde mottatt levninger fra Hamas og så overført disse videre til israelske myndigheter.

Men ICRC kunne ikke oppgi detaljer eller si om levningene av gisselet Shiri Bibas var blant dem.

Identifisert

Natt til lørdag sendte kibbutzen Nir Oz ut en uttalelse der den skrev at levningene av Shiri Bibas ble overlevert rettsmedisinere og israelsk politi. Det meldte den israelske kringkasteren KAN, som siterte uttalelsen.

I uttalelsen skriver kibbutzen at Bibas ble drept i fangenskap på Gazastripen. Hamas har hevdet at hun ble drept i et israelsk angrep.

Tidlig lørdag morgen meldte israelsk militærradio det samme. Levningene er identifisert og Bibas ble trolig drept i fangenskap sammen med de to barna, ifølge hærens radio.

Også avisen Haaretz viser til uttalelsen fra kibbutzen, som viser til opplysninger fra det israelske rettsmedisinske instituttet.

Fikk feil levninger

Bibas var et av de fire drepte gislene som skulle overleveres til Israel torsdag, men den israelske hæren (IDF) opplyste at den døde kvinnens levninger ikke lå i noen av de fire kistene som ble overlevert.

Levningene av sønnene hennes Kfir og Ariel på henholdsvis 9 måneder og 4 år og en 83 år gammel mann, ble overlevert.

Hamas opplyste senere at levningene av en palestinsk kvinne hadde blitt forvekslet med Bibas før overleveringen.

– Vi har ingen interesse i å unnlate å overholde våpenhvileavtalen eller å holde tilbake noen lik, uttalte Hamas.

– Barna drept med kaldt blod

Rettsmedisinske undersøkelser viser at Bibas' sønner ble drept, uttalte det israelske forsvaret (IDF) fredag.

– Vi kan bekrefte at babyen Kfir Bibas, bare ti måneder gammel, og hans eldre bror Ariel, som var fire år gammel, ble brutalt drept av terrorister mens de ble holdt i fangenskap i Gaza senest november 2023. Disse to uskyldige barna ble bortført i live, sammen med moren Shiri, fra hjemmet deres 7. oktober 2023, sa IDFs talsmann Daniel Hagari ifølge The Times of Israel.

Hagari sa det forelå klare bevis for at de tre ikke var blitt drept i noe israelsk luftangrep som Hamas hadde hevdet.

– Ariel og Kfir ble ikke drept i et luftangrep. Ariel og Kfir Bibas ble drept med kaldt blod av terrorister, sa Hagari.

– Terroristene skjøt ikke de to små guttene. De drepte dem med bare hendene. Etterpå begikk de fæle handlinger for å dekke over disse grusomhetene, sa han videre.

– Denne vurderingen er basert både på rettsmedisinske funn fra identifikasjonsprosessen og etterretning, som understøtter funnene. Vi har delt disse funnene, etterretning og rettsmedisinske opplysninger med partnerne våre verden rundt, slik at de kan verifisere det, sa Hagari.