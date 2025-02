Kryptobørs hacket for over 1,5 milliarder dollar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Digital valuta til en verdi av rundt 1,5 milliarder dollar, tilsvarende 16,7 milliarder kroner, er forsvunnet. Det gjør dette til et av de største nettbaserte tyveriene noensinne.

Bybit opplyste fredag at en rutinemessig overføring av Ethereum, en av de mest populære kryptovalutaene, mellom digitale lommebøker ble «manipulert» av en angriper som overførte kryptovalutaen til en ukjent adresse.

Selskapet forsøkte å berolige kundene med at deres kryptobeholdninger hos børsen var trygge. De la til at nyheten om dataangrepet hadde ført til en økning i uttaksforespørsler, og at det kunne oppstå forsinkelser i behandlingen av disse.

Ben Zhou, administrerende direktør i Bybit, har i sosiale medier forsikret at selskapet vil forbli betalingsdyktig selv om den stjålne kryptovalutaen ikke skulle komme til rette.

– Vi kan dekke tapet, bedyrer han.

Tyveri av kryptovaluta er en foretrukket taktikk blant hackere. Særlig nordkoreanske statlige hackere er knyttet til flere store kryptoran de siste årene.

I desember sendte FBI, det amerikanske forsvarsdepartementet og det japanske politiet ut en felles uttalelse der de ga nordkoreanske hackere skylden for tyveriet av 308 millioner dollar fra et japansk kryptofirma.