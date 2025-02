Koalisjonsregjering uten ytre høyre på vei i Østerrike

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lederne for det konservative Østerrike folkeparti (ÖVP), Sosialdemokratene SPÖ og det nye liberale partiet NEOS har informert president Alexander van der Bellen om beslutningen lørdag ettermiddag.

Van der Bellen sier at han ser vilje til ikke bare å kompromisse, men også å arbeide mot et felles mål.

Dermed blir Frihetspartiet FPÖ utelukket fra makten til tross for at de ble største parti med 29 prosent av stemmene for fem måneder siden.

Etter at de første forsøkene på å danne en koalisjonsregjering mislyktes etter valget i september, fikk Frihetspartiets Herbert Kickl oppdraget. Men han mislyktes også da ÖVP ikke ville i koalisjon med dem.

Østerrike befinner seg i en økonomisk krise med økende arbeidsløshet og et stort budsjettunderskudd.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)