Innvandring økte folketallet i Sverige i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette er en økning på rundt 36.000 personer, eller 0,3 prosent, sammenlignet med 2023, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkningsveksten i 2024 var litt høyere enn i 2023, men 2024 er likevel et av årene med lavest prosentvis befolkningsvekst på 2000-tallet.

Det ble født 98.500 barn i løpet av 2024, noe som ga et fødselsoverskudd (fødte minus døde) på bare 7.200. Ikke siden 2002 har tallet på nyfødte vært lavere, til tross for at folketallet har økt med 19 prosent siden 2002, da Sverige hadde rundt 8,9 millioner innbyggere.

I 2024 innvandret 116.200 personer. Samtidig utvandret 86.400 personer og det ga et innvandringsoverskudd på 29.700. Dermed sto innvandring for om lag 80 prosent av befolkningsveksten i fjor.

De fem nordiske landene har i dag til sammen omkring 28 millioner innbyggere. Norge og Finland ligger likt med et folketall på cirka 5,6 millioner, mens det er nesten 6 millioner dansker og litt under 400.000 islendinger.