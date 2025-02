Hundrevis av demonstranter blokkerer nynazistisk marsj i Berlin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mer enn 1000 motdemonstranter samlet seg flere steder rundt det planlagte høyreekstreme opptoget i den sentrale bydelen Mitte, opplyser en talsperson for politiet.

Ifølge tyske myndigheter startet den nynazistiske demonstrasjonen rundt klokken 12 lørdag ettermiddag, dagen før det tyske valget. De marsjerer fra Friedrichstrasse mot Berlins sentralstasjon.

Deltakerne i motdemonstrasjonen har gjentatte ganger forsøkt å blokkere marsjen ved å sette seg arm i arm på veien for å sperre den. Det førte til at marsjen gjentatte ganger ble stanset. Det oppsto også sammenstøt mellom de ulike demonstrantene, noe som førte til at politiet grep inn.

Arrangørene av den nynazistiske demonstrasjonen arrangerte en lignende marsj i Berlin i desember, som også ble møtt av store motdemonstrasjoner.

Søndag går tyskerne til stemmeurnene, og det er ventet at ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) vil gjøre et godt valg.

Les også: Derfor forlater de Ap: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)