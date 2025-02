Gaza-møte ferdig i Saudi-Arabia – ingen uttalelse ventes

Et bilde fra møtet viste Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman sammen med lederne fra de øvrige golflandene, samt Egypt og Jordan.

En kilde nær den saudiarabiske regjeringen bekreftet fredag kveld at møtet var avsluttet. Han sa at det ikke var ventet noen slutterklæring eller fellesuttalelse fra møtet fordi «samtalene var konfidensielle».

På møtet utvekslet deltakerne «syn på ulike regionale og internasjonale saker, spesielt rundt felles innsats til støtte for den palestinske saken, og utvikling i situasjonen på Gazastripen».

Egypts president Abdel Fattah al-Sisis kontor sendte etterpå ut en uttalelse der det sto at han hadde dratt fra Riyadh etter å ha møtt lederne fra Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Hensikten med møtet var å lage en plan for gjenoppbygging av Gazastripen etter krigen, som et motforslag til USAs president Donald Trumps plan om at USA skal overta Gaza og at palestinerne skal flyttes til andre land.

De arabiske landene er imot Trumps plan, men det er ingen enighet rundt hvem som skal styre Gaza i fremtiden eller hvordan gjenoppbyggingen av Gaza kan finansieres.