Fem pågrepet under protest mot AfD-leder i Sveits

Demonstrasjonen i Einsiedeln i Schwyz-kantonen hadde tillatelse, men de som ble pågrepet, hadde med seg ulovlige gjenstander eller fulgte ikke politiets anvisninger.

Ifølge politiet var det rundt 250 mennesker med i demonstrasjonen mot Weidel og hennes ytre høyre-parti. Det ble bråk og håndgemeng da flere hundre motdemonstranter også dukket opp.

– Vi kjemper for en verden med mangfold og uten fascisme, sa en av talerne fra organisasjonen Bündnis gegen Rechts.

Det var ingenting som tyder på at Weidel selv var til stede i landsbyen, der hun bor deler av tiden med sin sveitsiske kone og deres to barn. Søndag er det valg i Tyskland, der AfD ligger an til å gjøre et godt valg.

