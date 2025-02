Zelenskyjs fredsønske: – For Putins del betyr det noe helt annet

– Hva er det beste Ukraina kan håpe på i en mulig fredsavtale, dersom Ukraina og Europa får en plass ved forhandlingsbordet?

Vi spør forskeren Oleksandra Deineko.

– Jeg innrømmer at det høres urealistisk ut, men du har spurt om det beste utfallet, svarer Deineko og lister opp fire punkter:

– Tilbaketrekning til Ukrainas territorielle grenser fra 1991, Ukraina-medlemskap i NATO, å stille Russland til juridisk ansvar for begåtte forbrytelser på internasjonalt nivå og reparasjoner til Ukraina, Europa og USA for påført skade og penger som Europa og USA har brukt til å støtte Ukraina under krigen.

Deineko er selv ukrainsk flyktning. Hun er sosiolog og Ukraina-forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

Det var under en pressekonferanse onsdag at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte at han ønsket slutt på krigen med Russland i løpet av året.

– Vi ønsker sikkerhetsgarantier i år, fordi vi vil avslutte krigen i år, sa presidenten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kontret Trump med å si at USAs president «dessverre lever i et rom fylt av desinformasjon». (TETIANA DZHAFAROVA/AP)

Uttalelsen kommer like i etterkant av USAs president Donald Trumps feilaktige antydninger om at Zelenskyj og Ukraina selv har skylden for å starte krigen.

Senere gikk Trump ut mot Zelenskyj igjen og kalte ham for diktator.

Gjentok budskapet

Tirsdag hadde Russland fredssamtaler med USA – uten Ukraina. Zelenskyj, Ukraina eller andre diplomater fra Europa var ikke invitert til toppmøtet i Saudi-Arabia, noe flere har reagert kraftig på.

Zelenskyj håper likevel at krigen tar slutt i løpet av året, til tross for en turbulent utenrikspolitisk uke.

Han har uttrykt ønsket om fred i 2025 også tidligere, påpeker Deineko.

– I nyttårstalen hans fokuserte han også sterkt på en rettferdig fred, som Ukraina fortsatt må kjempe for, med solid støtte fra internasjonale partnere. Presidenten understreket i denne talen at en rettferdig fred innebærer at Russland må holdes ansvarlig for de krigsforbrytelsene og lidelsene de har påført, skriver Deineko i en e-post til Dagsavisen.

Oleksandra Deineko, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet på OsloMet. (Tone Celine Sundseth Thorgrimsen (OsloMet))

– Freden for Ukraina avhenger av landets styrke, både på slagmarken og i den sivile motstandskraften – noe som vil sikre en sterk posisjon i eventuelle forhandlinger. En økt nasjonal militærproduksjon dukker opp som et argument for en rettferdig fred, fortsetter hun.

– Vil være det verste som kan skje

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski har fulgt internasjonal sikkerhetspolitikk i nærmere 30 år.

– Er det realistisk å tro på fred i Ukraina før 2025 er omme?

– Alle ønsker fred, men det neste spørsmålet er hva slags fred man klarer å bli enige om. Zelenskyj og vestlige statsledere snakker om at det må være en rettferdig fred basert på folkeretten og så videre. For Putins del betyr fred noe helt annet, sannsynligvis. For ham betyr det at Russland mer eller mindre får full kontroll på Ukraina, rett og slett. Det er det han ønsker seg, sier Godzimirski til Dagsavisen.

Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

Deineko mener at det er verst tenkelig scenario for Ukraina.

– En falsk fred som bare fører til en ny russisk angrepskrig, vil være det verste som kan skje, sier hun.

Godzimirski advarer om hva som kan skje dersom USA og Vesten faller fra i større grad.

– Det verste som kan skje for Ukraina er at situasjonen endrer seg dramatisk på slagmarken og at Russland tar kontroll over flere deler av landet. Om det oppstår en slags krigstretthet, ikke bare i USA, men også i Europa, kan Ukraina bli overlatt til seg selv og bli overkjørt, sier han.

– Enda mer bekymret nå

Deineko beskriver et anspent forhold mellom USAs president Donald Trump og Zelenskyj etter flere dager med ordkrig og feilaktige beskyldninger fra Trumps side.

---

Dette har skjedd denne uka:

Tirsdag var Saudi-Arabia vertskap for fredssamtaler mellom Russland og USA om krigen i Ukraina – uten Ukraina. Ingen ukrainske eller andre europeiske diplomater var invitert.

Etter møtet, som USAs president Donald Trump ikke var med på, gikk han hardt ut mot Ukraina og Volodymyr Zelenskyj tirsdag kveld amerikansk tid. Da antydet Trump – feilaktig – at Ukraina har skylden for krigen. – Dere burde aldri ha startet den, sa USAs president.

Zelenskyj svarte på Trumps uttalelser på en pressekonferanse onsdag. Da sa han blant annet at Trump «dessverre lever i en boble av desinformasjon».

Onsdag deltok Norges statsminister Jonas Gahr Støre på et europeisk toppmøte, hvor krigen i Ukraina og europeisk sikkerhet var tema. I forkant av møtet svarte Støre tydelig på Trumps uttalelser: – Det er nødvendig å si, klart ifra, at det er uriktig og kritikkverdig å si, sa statsministeren til VG.

Onsdag kveld norsk tid kom Trump med flere beskyldninger og uttalelser i retning Zelenskyj. Da kalte han Ukrainas president for en diktator på medieplattformen Truth Social, før han senere sa at Zelenskyj har gjort en «forferdelig jobb».

---

– Zelenskyj nektet å signere en ugunstig avtale for Ukraina om mineraler, noe som utløste en skarp reaksjon fra Trump. Trump nærmer seg Putin og formidler hans narrativer. Det skaper bekymringer og frykt i Ukraina – mange av mine venner sier at de er enda mer bekymret og spent nå enn i løpet av tre år med fullskala invasjon, skriver OsloMet-forskeren.

Godzmirski i Nupi legger vekt på at Ukraina stiller sterkere i forhandlinger dersom de er sterkere ved slagmarken.

– Det beste som kan skje er om amerikanske og europeiske myndigheter innser at det er i deres interesser å gi mer støtte til Ukraina, slik at de kan komme sterkere til forhandlingsbordet, sier han.

– Det beste utfallet er selvsagt at Ukraina vinner på slagmarken og at Russland trekker seg ut av landet. Dette vil føre til at de blir straffet for tapet av tusenvis av ukrainske liv, både sivile og militære, og at de må betale for alle ødeleggelsene de har forårsaket, sier Deineko.

