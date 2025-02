USA forventer mineralavtale med Ukraina om kort tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hør her, i bunn og grunn er det sånn at president Zelenskyj kommer til å signere den avtalen, det vil dere se innen svært kort tid, og det er bra for Ukraina, sa Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Waltz til tilhørere på den konservative politiske konferansen CPAC i utkanten av Washington fredag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere avvist en slik avtale på grunn av manglende sikkerhetsgarantier.

