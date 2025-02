Trump-tiradene: – Velger å gå løs på den svake parten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra diktator-anklager til påstander om at det var Ukraina som startet krigen, har USAs president Donald Trump nok en gang sjokkert verden. Hvis du har mistet oversikten over de mange anklagene, har Dagsavisen har samlet flere av Trumps utspill de siste dagene – og reaksjonene på dem.

Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski mener at Trump angriper offeret.

– Trump brukte mye tid på å signalisere at han kom til å få slutt på denne krigen og valgte på en måte å ta eierskap i dette. Så har det vist seg at det er vanskeligere enn det han ga uttrykk for. Da velger han å gå løs på den svake parten, sier Godzimirski til Dagsavisen.

I presidentdebatten mot Kamala Harris i september, hevdet Trump at han ville avslutte krigen allerede før han ble innsatt som president.

– Det er en krig som dør etter å bli avgjort. Jeg vil avgjøre den før jeg i det hele tatt blir president, hevdet han.

Til tross for Trumps valgløfte er det fortsatt krig i Ukraina, og Trump har nå gått knallhardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Slik var opptakten til uttalelsene denne uka – og forlengelsen:

Tirsdag

Tirsdag var Saudi-Arabia vertskap for et toppmøte mellom diplomater fra Russland og USA om krigen i Ukraina – uten Ukraina. Målet med samtalene var å diskutere en mulig fredsavtale mellom Ukraina og Russland – med Saudi-Arabia som «fredsmegler».

Midtøsten-landet, med kronprins Mohammed bin Salman i spissen, har et godt forhold til både Trump og Russlands president Vladimir Putin. Blant annet derfor foregikk samtalene i Saudi-Arabia.

USAs utenriksminister Marco Rubio og hans russiske motpart Sergej Lavrov var til stede. Det var ikke Trump og Putin.

Ingen ukrainske eller andre europeiske diplomater var invitert. President Volodymyr Zelenskyj stilte seg svært kritisk til at Ukraina ikke fikk delta i eller var invitert til samtalene.

USA og Russland ble enige om å jobbe for å avslutte krigen. Etter samtalene uttalte Trump at han var styrket i troen på en fredsavtale i Ukraina.

Så kom sjokkutspillene.

– Dere burde aldri ha startet den

Tirsdag kveld amerikansk tid møtte Trump pressen hjemme i Mar-a-Lago i Florida.

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale, sa USAs president i retning Ukraina og Zelenskyj.

– Jeg hører at de er opprørt over at de ikke har fått en plass ved bordet. Vel, de hadde en plass ved bordet i tre år og lenge før det også, svarte han på spørsmål om hva han ønsket å si til ukrainerne som føler seg sveket.

Donald Trump fyrte løs med uttalelser mot Ukraina tirsdag kveld. (ROBERTO SCHMIDT/AP)

Han sa også at han var skuffet over ukrainerne og at han trodde på å få avsluttet krigen.

– Jeg tror at jeg har makt til å få en slutt på denne krigen.

Onsdag

Dagen etter kom reaksjonene. Statsminister Jonas Gahr Støre sa følgende:

– Det er nødvendig å si, klart ifra, at det er uriktig og kritikkverdig å si.

Utenriksminister Espen Barth Eide reagerte også på uttalelsene på tirsdagens pressekonferanse:

– La meg være svært tydelig på dette: Krigen er ulovlig, og det er ingen tvil om at den ble startet av Russland.

– Det er feilaktig. Russland startet krigen, og Zelenskyj er demokratisk valgt, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Flere norske forsvarsforskere og -eksperter reagerte også kraftig. Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), Anders Romarheim, mente at utspillene var «svært illevarslende».

– Det er frakoblet sikkerhetspolitiske realiteter som resten av den vestlige verden er ganske enige og samspilte om. At han nå ensidig favoriserer russiske posisjoner, er svært illevarslende for det transatlantiske samarbeidet fremover, sa Romarheim til Dagsavisen.

Trumps tidligere visepresident, Mike Pence, gikk også ut og korrigerte sin tidligere kollega.

– Herr president, Ukraina «startet» ikke denne krigen. Russland startet en uprovosert og brutal invasjon som har kostet hundretusener av liv, skrev Pence på X.

Diktator-innlegget

Zelenskyj holdt en pressekonferanse i Kyiv onsdag formiddag. Da uttalte han at Trump lever i en boble av desinformasjon.

– President Donald Trump – som vi har stor respekt for som leder for det amerikanske folket – lever dessverre i et desinformasjonsrom, sa den ukrainske presidenten.

Russlands president Volodymyr Zelenskyj under onsdagens pressekonferanse. (TETIANA DZHAFAROVA/AP)

Men Trump var ikke ferdig med oppsiktsvekkende formuleringer mot Zelenskyj denne dagen. Like før klokka 17 norsk tid la USAs president ut et lengre innlegg på «Truth Social», som er Trumps eget sosiale medium.

Der kalte han Zelenskyj for en «diktator».

– En diktator uten valg, Zelenskyj bør bevege seg raskt om han ønsker å ha et land igjen, skrev Trump blant annet i innlegget.

– Jeg elsker Ukraina, men Zelenskyj har gjort en forferdelig jobb. Landet hans er knust, og MILLIONER har dødd unødig, står det avslutningsvis.

Onsdag kveld kommenterte Zelenskyj Trumps nye utspill på meldingstjenesten Telegram:

– Vi kan ikke la Putin lure alle igjen.

Igjen kontret europeiske statsledere med tydelige beskjeder. Tysklands statsminister Olaf Scholz uttalte blant annet følgende overfor avisa Der Spiegel:

– Det er rett og slett feil og farlig å nekte president Zelenskyj demokratisk legitimitet. Det riktige er at Zelenskyj er Ukrainas valgte statsoverhode.

Torsdag: Mer kritikk mot Zelenskyj

I forbindelse med en annen sak, hyllet Trump seg selv og omtalte seg som konge på Truth Social senere onsdag.

– Manhattan, og hele New York, er reddet. Lenge leve kongen! skrev Trump.

Bakgrunnen for meldingen er en strid om rushtidsavgift i New York. Onsdag kunngjorde Trump-administrasjonen at de trekker tilbake godkjenningen av byens ordning med rushtidsavgift på Manhattan, skriver NTB.

Natt til torsdag møtte Trump pressen igjen i Florida. Da mente han at Ukrainas president kunne ha deltatt i fredssamtalene i Saudi-Arabia tirsdag – dersom han ønsket det selv.

– Han var veldig opprørt og kunne ha kommet hvis han ville, men han kom ikke til Saudi-Arabia, sa Trump til tross for at Zelenskyj har uttalt at Ukraina ikke var invitert.

USAs president gjentok budskapet fra «Truth Social»-innlegget og fortsatte kritikken mot Zelenskyj.

– Zelenskyj har gjort en forferdelig jobb, sa Trump nok en gang.

Utenriksminister Espen Barth Eide mente at USAs president gjengir russisk propaganda.

– Det Trump sier er dypt urimelig og direkte galt. Det er takket være Zelenskyj og hans lederskap at Ukraina har et tappert kjempende folk. Jeg har ingen tvil om at historikerne vil plassere Zelenskyj i Churchill-klassen av ledere, sa utenriksministeren til E24 fra G20-møtet i Sør-Afrika torsdag.

Volodymyr Zelenskyj, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide møttes i München forrige helg. (Javad Parsa/NTB)

– Den amerikanske presidenten gjengir det som er kjent russisk propaganda. Det er svært farlig.

– Som ukrainere kan vi ikke forstå det

Ukraina-forskeren Oleksandra Deineko, som selv er ukrainsk flyktning, forklarte at flere av vennene hennes er mer bekymret nå enn da Russland invaderte i 2022.

– Trump nærmer seg Putin og formidler hans narrativer. Det skaper bekymringer og frykt i Ukraina, skrev hun i en e-post til Dagsavisen torsdag.

Nyhetsbyrået AFP snakket med flere ukrainere i Kyiv etter Trumps mange utspill denne uka.

– Jeg tror at ikke bare jeg, men også alle andre ukrainere, har gjort seg opp en mening om hvem Trump er, sier soldaten Ivan Banjas til AFP.

– Å skylde på Ukraina for å starte denne krigen er form for meningsløshet. Som ukrainere kan vi ikke forstå det.

Mandag 24. februar er det tre år siden Russland startet fullskala invasjon av Ukraina. Sky News møtte flere ukrainere på en markering i Reading Minster torsdag.

– USA ga mye støtte til Ukraina. De var som en venn. Men nå … jeg vet ikke. Nå ser det ut som at de kommer til å være venner med Russland, og jeg forventet ikke at det skulle bli slik. Nå snakker han (Trump) som Putin, sier en ukrainsk kvinne til den britiske kanalen.

Advarte mot kritikk

Trump er ikke den eneste som har gått hardt ut mot både Zelenskyj og Ukraina denne uka. USAs visepresident J.D. Vance advarte mot å kritisere Trump torsdag.

– Ideen om at Zelenskyj skal få presidenten til å endre mening ved å snakke stygt om ham i offentlige medier … alle som kjenner presidenten vil fortelle deg at det er en grusom måte å håndtere denne administrasjonen på, sa Trumps kollega til Daily Mail.

– Å snakke stygt om Trump i offentligheten vil bare slå tilbake.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Waltz uttalte seg i lignende termer. Han kalte kritikken for «uakseptabel» og ba Ukraina signere naturressursavtalen.

– Demp den (kritikken)! Ta en grundig titt på avtalen og signer den, sa Waltz til Fox News.

Ifølge den ukrainske presidenten har han ikke godtatt avtaleforslaget grunnet et krav om at Ukraina måtte gi USA 50 prosent eierskap til sine ressurser i det første utkastet. Der ble ikke sikkerhetsgarantiene Zelenskyj ønsket nevnt, ifølge ham selv.

– Jeg beskytter Ukraina, jeg kan ikke selge det. Jeg kan ikke selge landet vårt, sa Zelenskyj om avtalen onsdag.

