To tenåringsjenter funnet skyldige i drap på 14-åring

Den eldste av de to jentene blir tvangsplassert på ungdomsinstitusjon i to år og to måneder, mens den 13 år gamle jenta slipper straff ettersom hun var under kriminell lavalder da drapet skjedde.

Politiet fant den livløse 14-åringen på et industriområde i Landskrona i Sverige under en rutinemessig patrulje natt til tirsdag 23. juli i fjor. Hun hadde blitt utsatt for grov vold og døde senere døde på sykehus.

Gruppechat som bevis

Jentene erkjente begge grov mishandling i avhørene etter at 14-åringen døde, men ikke drap. Tingrettsdommen peker derimot på at jentene, samme dag som drapet skjedde, hadde opprettet en gruppechat med navnet «RIP» etterfulgt av 14-åringens navn.

– Det er ikke bevist at jentene planla å drepe 14-åringen helt fra starten. De siste stikkene mot nakken gjør imidlertid at dette er et forsettlig drap, sier dommer Björn Hansson i en pressemelding.

Den drepte jentas mor har fortalt at datteren hennes skulle møte noen venner til en pysjamasfest.

Lokket med fest

Pysjamasfesten viste seg å være et påskudd for å lure henne ut. Hun ble ifølge tiltalen angrepet av de to jentene og bundet fast med gaffateip. 14-åringen ble funnet død i et industriområde.

Etterforskningen har vist at jentene tidligere på kvelden hadde stjålet en kniv og gaffateip i ulike butikker.

Drapsmotivet var ifølge dommen en hevn for at 14-åringen skal ha kalt den ene jentas venn hore eller horeunge.