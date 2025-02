Svensk politi: Etterforsker kabelbrudd som sabotasje

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Politiet har startet en etterforskning i forbindelse med mistanke om kabelbrudd i Østersjøen innenfor svensk økonomisk sone. Etterforskningen av sabotasje ble igangsatt for at politiet skal få tilgang til de verktøyene som trengs for å klarlegge hva som har skjedd, skriver politiet i en epost til Aftonbladet fredag.

Ifølge den svenske kystvakten har skaden skjedd i svensk økonomisk sone, og det dreier seg om en kabel som går mellom Tyskland og Finland.

– Forsvaret har mottatt informasjon om et kabelbrudd, sa Rebecca Landberg, fungerende pressesjef i Sveriges forsvar, til TV4 Nyhetene fredag morgen.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson kommenterer hendelsen på X:

– Jeg har en stund vært kjent med opplysningene i mediene om et mulig nytt kabelbrudd i Østersjøen. Regjeringen blir løpende informert av berørte myndigheter som undersøker hva som har skjedd, skriver han.

– Vi tar alle opplysninger om eventuelle skader på infrastruktur i Østersjøen på største alvor. Som jeg har sagt tidligere, så må de ses på i bakgrunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen som foreligger, skriver han videre.

Det har vært flere kabelbrudd i Østersjøen den sisten tiden.

Tidligere i februar sa svensk politi at ett av kabelbruddene mellom Sverige og Latvia 26. januar ikke skyldtes sabotasje, men et uhell.

Les også: Ekspert: – Ukraina kan bli overkjørt (+)

Les også: Maren Costa var en betrodd ansatt av Jeff Bezos. Helt til hun åpnet øynene (+)