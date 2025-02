Netanyahu truer Hamas etter at levninger ikke var israelsk kvinne

I en uttalelse fredag morgen sier Netanyahu at han vil handle med besluttsomhet for å bringe gisselet tilbake.

En av kistene med levninger som ble overlevert fra Gazastripen til Israel torsdag, viste seg å være fra en palestinsk kvinne, ikke det israelske gisselet Shiri Bibas, ifølge israelske myndigheter.

Samtidig har israelske rettsmedisinere konkludert med at levningene i de tre andre kistene, stemmer med hva Hamas har oppgitt. De er fra Bibas' to små sønner og fra en eldre israelsk mann.

Hamas oppga allerede i høst at Bibas og hennes to små sønner var drept i et israelsk luftangrep sammen med sine fangevoktere. Israel hevder at de ble drept av «terrorister».

Ektemannen og faren skal ha blitt holdt fanget et annet sted, og han er blant gislene som under våpenhvilen er blitt løslatt i live.