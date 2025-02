Netanyahu beordrer intensivert operasjon på Vestbredden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Eksplosjonene etterforskes som terror, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt torsdag kveld et møte for å vurdere sikkerhetssituasjonen.

– Statsministeren ser på plassering av sprengladninger på busser som svært alvorlig og vil beordre innsats mot terrorelementer på Vestbredden, sa en tjenestemann ved statsministerens kontor.

Før møtet sa Israels forsvarsminister Israel Katz at han har beordret opptrapping av innsatsen i flere flyktningleirer på Vestbredden.

– I lys av de alvorlige angrepene i Gush Dan-området, som er begått av palestinske terrororganisasjoner mot sivilbefolkningen i Israel, har jeg instruert IDF til å intensifiere operasjoner for å hindre terrorisme i Tulkarem-flyktningleiren og i alle flyktningleirene i Judea og Samaria, sa Katz, som bruker de bibelske navnene på den okkuperte Vestbredden.

Etterforskes som terror

Etter møtet sendte Netanyahus kontor ut en melding på X der det het at statsministeren beordrer militæret (IDF) til å gjennomføre en intensivert operasjon på Vestbredden.

I tillegg beordrer Netanyahu styrking av politiet og sikkerhetsstyrkenes tilstedeværelse for å hindre ytterligere angrep i israelske byer.

– Etter forsøket på å gjennomføre en rekke massebombinger av busser, har statsminister Benjamin Netanyahu nettopp fullført en sikkerhetsvurdering sammen med forsvarsministeren, IDFs stabssjef, Shin Bet-direktøren og Israels politisjef, uttaler kontoret videre.

Tre bombeeksplosjoner

Israelsk politi bekrefter at tre bomber eksploderte på ulike busser i Bat Yam, en forstad ved kysten noen kilometer fra Tel Aviv. I tillegg ble to andre bomber nøytralisert i Holon. Tel Avivs bybane ble stengt i etterkant av de første eksplosjonene.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med eksplosjonene torsdag kveld.

Israelske medier skriver at bussjåfører over hele landet har blitt bedt om å stoppe og undersøke kjøretøyene sine for eventuelle ytterligere sprengladninger.

Gikk av for tidlig

Politiet tror at bombene var ment å eksplodere fredag morgen. På noen av bussene ble det funnet poser med arabisk skrift, ifølge den israelske avisen Haaretz. Kilder opplyser til avisen at det jaktes på flere gjerningspersoner.

Haim Sargrof, sjef for politiet i Tel Aviv-distriktet, sier at bombene var tidsinnstilt, og at lignende bomber har blitt brukt på Vestbredden.

Sikkerhetstjenesten Shin Bet er koblet inn i etterforskningen.

