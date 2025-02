Vance advarer Zelenskyj mot å kritisere Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å snakke stygt om Trump i offentligheten vil bare slå tilbake, sier Vance til den britiske avisen Daily Mail.

Avisen møtte Vance på kontoret hans i Det hvite hus onsdag, timer etter at Zelenskyj tidligere på dagen hadde anklaget Trump for å leve i et «desinformasjonsrom».

– Ideen om at Zelenskyj skal få presidenten til å endre mening ved å snakke stygt om ham i offentlige medier … alle som kjenner presidenten vil fortelle deg at det er en grusom måte å håndtere denne administrasjonen på, sier Vance i intervjuet.

Vance hevdet at Zelenskyj hadde fått «dårlige råd» om hvordan han skal håndtere Trump-administrasjonen, og at Zelenskyj de siste tre årene var blitt fortalt at han ikke kunne gjøre noe galt.

– Vi er selvfølgelig glade i det ukrainske folket. Vi beundrer soldatenes mot, men vi mener åpenbart at denne krigen må avsluttes raskt, sier Vance videre.

På spørsmål om Vance er enig i Trumps kritikk av Zelenskyj, svarer Vance: «Ja».

– Det er USAs presidents politikk. Den er ikke basert på russisk desinformasjon. Den er basert på det faktum at Donald Trump, tror jeg, vet mye om geopolitikk og har svært sterke meninger, og har hatt det i svært lang tid, sier Vance.

