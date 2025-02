Tysk toppolitiker: – De transatlantiske relasjonene er over

– Dette er den verst tenkelige situasjonen, sier Roth til den tyske TV-kanalen ZDF torsdag.

Uttalelsene kommer etter at USAs president Donald Trump onsdag ettermiddag publiserte en tekst på Truth Social der han kalte Volodymyr Zelenskyj en «diktator» og skrev at han kan «ende opp uten et land».

– Dette er ren Kreml- og Putin-retorikk, sier Roth, som tilhører sosialdemokratiske SPD.

Europa er nå «alene hjemme», understreker den tyske politikeren, som mener at uttalelsene tyder på at den amerikanske presidenten har tatt parti med russerne, og at det kommer til å få «smertefulle konsekvenser for oss alle».

Les også: Forsker om Trump-uttalelse: – Begynnelsen på slutten for Nato

Les også: Trump omtaler seg selv som konge