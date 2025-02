Russland: Har gjenerobret 64 prosent av Kursk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Sergej Rudskoj, nestleder for den russiske generalstaben, som uttaler seg om saken i en militær avis.

Hvis opplysningene stemmer, kontrollerer Ukraina fortsatt over 400 kvadratkilometer i Kursk. Ukrainas øverstkommanderende, Oleksandr Syrskyj, sa i forrige uke at Ukraina har kontroll over rundt 500 kvadratkilometer.

President Vladimir Putin hevdet onsdag at russiske styrker hadde krysset grensa fra Kursk og rykket inn i Ukraina. Det ble avvist av ukrainske myndigheter, som sa at et russisk rekognoseringsteam var blitt stanset da de forsøkte å krysse grensa.

