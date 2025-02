Republikanere uenige i Trump-uttalelse, men kritiserer ham ikke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Reaksjonene i Trumps parti beskrives likevel av New York Times som dempede.

– Presidenten får snakke for seg selv, sa John Thune, som leder det republikanske flertallet i Senatet, da han ble konfrontert med diktator-påstanden.

– Ville ikke brukt det ordet

Senator Lisa Murkowski fra Alaska er tydeligere og sier hun ikke mener Ukrainas president er en diktator, ifølge USA Today. Det gjør heller ikke Thom Tillis fra North Carolina.

– Jeg ville ikke brukt det samme ordet, sier senator John Cornyn fra Texas.

Flere andre republikanske senatorer avviser Trumps påstand om at det var Ukraina som startet krigen med Russland.

– Jeg mener det var Vladimir Putin som startet krigen, sier senator John Kennedy fra Louisiana, ifølge nyhetsbyrået AP.

Krapp kursendring

Noen voldsom kritikk av Trump fra partifeller har det likevel ikke vært de siste dagene. Ifølge New York Times var det noen som ønsket å bruke et møte med visepresident J.D. Vance til å konfrontere ham med at Trump tilsynelatende vender ryggen til gamle allierte.

Da møtet ble holdt, skal dette temaet likevel ha blitt droppet.

Den dempede kritikken synliggjør ifølge New York Times en markant kursendring for Republikanerne. Mange av partiets representanter i Kongressen har i mange år markert seg med en hard linje overfor Russland og sterk støtte til allierte i Europa.

Les også: Forsker om Trump-uttalelse: – Begynnelsen på slutten for Nato

Les også: Tyrkia-kjenner: – Han har samme maktspråk som Trump og Putin (+)

Les også: Maren Costa var en betrodd ansatt av Jeff Bezos. Helt til hun åpnet øynene (+)