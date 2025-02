Politiet om Örebro-skyting: Avfyrte 70 skudd

Da den første politipatruljen ankom stedet i Örebro, avfyrte Rickard Andersson to skudd: Ett hagleskudd som ikke traff noen, og ett skudd som avsluttet hans liv.

Skuddene ble avfyrt etter at politipatruljen konfronterte skytteren på voksenopplæringsskolen Campus Risbergska.

Politiet antyder at flere kunne blitt drept uten politiets inngripen.

– Vi kan konstatere at de første patruljene på stedet avsluttet den dødelige volden, sier assisterende regionspolitisjef Niclas Hallgren på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Avfyrte 70 skudd

Ti personer ble drept og seks såret i masseskytingen på skolen tirsdag 4. februar. Politiet tror Andersson (35) hadde planlagt masseskytingen, men at ofrene var tilfeldige.

Flere enn 70 skudd ble løsnet, og det ble brukt tre røykbomber opplyser politiet. Tidligere har det blitt meldt at det ble avfyrt mer enn 50 skudd. Gjerningspersonen hadde over 100 patroner til overs. To av skuddene ble avfyrt etter at politiet ankom stedet. Politiet besvarte ikke ilden og avfyrte ingen skudd i forbindelse med aksjonen.

– Politiet kunne ikke avfyre skudd på trygt vis, sier assisterende etterforskningsleder Emelie Bodegrim.

La fram tidslinje

Politiet jobber fortsatt med å etablere bakgrunnen og motivet for handlingen.

På pressekonferansen torsdag ble det lagt fram en tidslinje over hendelsesforløpet tirsdag 4. februar. Politiet var på stedet seks minutter etter at de ble varslet.

Andersson ankom med buss til området klokken 7.47 og ble første observert på skoleområdet klokken 11.30. Den første meldingen til nødetatene om mistenkt skyting kom klokken 12.33, og seks minutter senere var politiet på stedet. Gjerningspersonen tok sitt eget liv klokken 12.45.

Politiet ber publikum om hjelp til å kartlegge 35-åringens bevegelser i en firetimers periode før masseskytingen. I den forbindelse har de offentliggjort et nytt bilde av Andersson fra et overvåkingskamera.