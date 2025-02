Hamas skal utlevere fire døde gisler – mor og to barn blant dem

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Hamas ble de tre drept i et israelsk angrep for flere måneder siden. De tre er oppført på listen over fire døde gisler som skal utleveres til Israel torsdag.

Men det kan ta tid før det blir bekreftet at levningene som utleveres, virkelig er fra de to barna og deres mor.

Barna var henholdsvis 9 måneder og 4 år da de ble bortført sammen med foreldrene fra familiens bolig i Sør-Israel under det Hamas-ledede angrepet 7. oktober 2023. Både barna og moren har tysk statsborgerskap i tillegg til det israelske.

Kvinnens mann og barnas far er ett av 24 gisler som er blitt løslatt i live under den pågående våpenhvilen.

Hamas har også varslet at de vil utlevere levningene av en mann som var 83 år da han ble bortført under angrepet.

Nyhetsbyrået AP melder at hundrevis av mennesker, de fleste maskerte Hamas-krigere, har samlet seg på stedet der levningene skal utleveres til Røde Kors. Det skjer i utkanten av byen Khan Younis sør på Gazastripen.

På stedet er det også satt opp flere store bannere, hvorav ett viser en rad med kister drapert med det israelske flagget.