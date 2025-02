EUs utenrikssjef: – Det er Putin som er diktator

Onsdag skrev den amerikanske presidenten på Truth Social at Volodymyr Zelenskyj var en «diktator uten valg».

– Første gangen jeg hørte det, tenkte jeg at nå blander han sammen de to, for det er jo åpenbart at det er Putin som er diktatoren, sier den estiske EU-toppen til pressen etter å ha deltatt på et utenriksministermøte for G20-landene i sørafrikanske Johannesburg.

– Zelenskyj er en valgt leder i et fritt og demokratisk valg, sier Kallas.

Frankrikes president kom kort tid før Kallas med en lignende uttalelse i en utspørring i sosiale medier.

– Zelenskyj er en president valgt i et fritt system. Det er ikke tilfellet for Putin, som har drept sine motstandere og manipulert valg i lang tid, sa Emmanuel Macron.

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier

Les også: Ekspert om «fredsnøkkel»: – Da får Putin og Trump seg en overraskelse (+)