Delta tilbyr 330.000 kroner til hver passasjer på ulykkesflyet i Toronto

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne gesten kommer uten betingelser og påvirker ikke passasjerenes rettigheter, sier en talsmann for Delta til nyhetsbyrået AFP.

Det var mandag at et fly fra det Delta Air-eide selskapet Endeavor Air krasjet under landing på flyplassen i Toronto. Flyet, av typen Bombardier CRJ-900, kom fra Minneapolis i USA med 76 passasjerer og en besetning på fire.

En ildkule og svart tykk røyk omsluttet flyet da det skled bortover rullebanen, helt til det lå stille, opp ned.

21 personer ble skadet, men alle overlevde. Onsdag kveld var bare én av de 21 fortsatt innlagt på sykehus.

Videoopptak viser at flyet hadde stor fart idet det kom inn for landing, og smalt i rullebanen. Deretter skled det fremover og en vinge ble revet av. Det var snøvær og kraftige vindkast da ulykken skjedde.

Canadiske myndigheter etterforsker ulykken, med bistand fra USA.

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)

Les også: Jeff Bezos pleide å si «Jeg stoler på deg, Maren». Så fikk hun sparken (+)