Analytiker om Ukraina: – EU må pøse på med våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nå ligger kortene i Europas egne hender. Det er Europa som må vise samling og handlekraft. Og gjøre seg selv til en spiller i den videre prosessen, sier Georg Riekeles til NTB.

Nordmannen er nestsjef i den innflytelsesrike tankesmia European Policy Centre i Brussel.

Flere medier omtaler EU som lamslått og nærmest paralysert etter Donald Trumps omtale av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som en «diktator» og antydninger om at det var han som startet krigen med Russland.

– De transatlantiske relasjonene er over, sier Michael Roth, leder for utenrikskomiteen i den tyske Forbundsdagen.

Krisemøter

Tidligere denne uka tok Frankrikes president Emmanuel Macron initiativ til to krisemøter med europeiske ledere etter den brå vendingen i amerikansk Ukraina-politikk.

Men utover mantraene om at Europa støtter Ukraina, at Ukraina må ha en plass ved forhandlingsbordet, og at det må sikres en varig fred, har lite konkret kommet ut av møtene.

Europeiske ledere virker usikre og ikke i stand til å reagere med annet enn uttrykk for sjokk og skuffelse, skriver nettstedet Euractiv torsdag.

En felles EU-strategi er det vanskelig å skimte konturene av.

– Ønsketenkning

Riekeles mener at EU befinner seg i de to første av fem sorgfaser: Benektelse og vrede.

USA er gått fra en beskytterrolle til å utfordre Ukrainas og Europas sikkerhet, påpeker han.

– EU-ledere ønsker at USA skal invitere Europa med i fredsprosessen, men det er ønsketenkning, slår han fast.

For Europa handler det nå om å sikre massiv støtte til Ukraina, framholder han.

– Det handler om penger, våpen og militær beredskap og tilstedeværelse. Her må ledende EU-land gå i spissen, sier Riekeles, som mener at det Trump først og fremst kan oppnå, er en våpenhvile.

– Men det er spørsmål om partene, og Russland spesielt, er villig til å respektere den. Så uansett hva Trump gjør, så må Europa kjøre på med våpen til Ukraina og styrke deres evne til å forsvare seg. Det er bare en realitet.

Les også: Ekspert: – Putin kan lure Trump med «Ukraina-spill» (+)

Stor pakke

Ifølge Politico forbereder EU-landene seg på en av de største militære støttepakkene til Ukraina til nå. Pakken skal ha en verdi på 6 milliarder euro, rundt 70 milliarder kroner.

EU-diplomater meisler fortsatt ut detaljer rundt pakken, og det gjenstår å se om EU som helhet vil godkjenne den eller om den vil få støtte fra en gruppe villige land.

Tirsdag ble også en 16. sanksjonspakke mot Russland vedtatt.

Riekeles utelukker ikke at mer våpen og større vilje fra Europa vil føre til større amerikansk ryggdekning.

Les også: Mener Europa kan «redde» Nato: – Ikke gi Trump en grunn til å gå (+)

– Ønsker ikke nytt Afghanistan

– Det er ikke så enkelt som å bare tro at Trump ønsker å overlate Ukraina til Russland. At det ville vært uproblematisk for ham. Tvert imot. Det ville vært høyt problematisk.

Analytikeren tror derfor ikke krigen vil ende med at Russland igjen er ved dørene til Kyiv. I Brussel har han denne uken hatt flere møter med ledende amerikanske tjenestemenn.

– Jeg tror ikke Trump har noen interesse av å være den som overlot Ukraina til Russland. Han ønsker ikke et nytt Afghanistan, for å si det sånn. Og det tror jeg Trump, eller i hvert fall folkene rundt ham, skjønner.

For Norges del betyr utviklingen at det er blitt enda viktigere å spille på lag med Europa og EU-landene, mener analytikeren.

– Norges trygge havn er ikke lenger i USA, men i Europa, Nato og EU. Det krever en helt ny debatt også i Norge.

Les også: Mener Europa kan «redde» Nato: – Ikke gi Trump en grunn til å gå (+)

Macron og Starmer til Washington

Hvem som eventuelt skal representere EU rundt et forhandlingsbord, er foreløpig i det blå.

Samtidig skal Macron tidlig neste uke møte Trump i Washington, ifølge Det hvite hus. Det skal også britenes statsminister Keir Starmer.

Det er også blitt kjent at Frankrike og Storbritannia jobber med en plan der vestlige luftstyrker settes inn for å håndheve en eventuell våpenhvile i Ukraina og avskrekke Russland, opplyser vestlige tjenestemenn til Financial Times.

Planen er fortsatt under utforming, understreker de.

Trump har på sin side kunngjort at han vil møte Russlands president Vladimir Putin i løpet av februar.

Les også: Polen-topp om «EU-hær»: – Må være forsiktige med hva vi sier

Les også: Ekspert om «fredsnøkkel»: – Da får Putin og Trump seg en overraskelse (+)

Les også: Löfvens advarsel: – Dette er noe helt nytt, og mye farligere