Zelenskyj: Jeg kan ikke selge landet vårt

Uttalelsen kom på en pressekonferanse i Kyiv onsdag, ifølge BBC og nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere har USAs president Donald Trump hevdet at Ukraina «i hovedsak» har inngått en avtale om at Ukraina skal gi USA ukrainske naturressurser for 500 milliarder dollar i bytte mot amerikansk støtte.

Ifølge Volodymyr Zelenskyj har han avvist forslaget fra USA fordi det i første utkast lå et krav om at Ukraina måtte gi USA 50 prosent eierskap til sine ressurser, uten at de sikkerhetsgarantiene Zelenskyj ønsket, ble nevnt. Budskapet er det samme som den ukrainske presidenten kom med på helgens sikkerhetskonferanse i München.

Zelenskyj oppgir at Ukrainas militære utgifter under krigen har beløpt seg til 320 milliarder dollar, tilsvarende over 3500 milliarder kroner, skriver Kyiv Independent.

Av dette har USA og EU bidratt med 200 milliarder dollar i forsvarsstøtte, ifølge presidenten.

Trump har gjentatte ganger kommet med udokumenterte og motstridende påstander om verdien av bistanden USA har gitt Ukraina siden 2022, og han har nylig oppgitt beløpet til 350 milliarder dollar.

