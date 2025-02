Zelenskyj håper på konstruktivt møte med Trump-utsending

Den ukrainske presidenten holdt sin daglige videotale til det ukrainske folket bare noen timer etter at Trump kalte ham en diktator i sosiale medier onsdag.

– Vi har planlagt et møte med general Kellogg i morgen, og det er veldig viktig for oss at det møtet, og arbeidet med USA generelt, er konstruktivt, sier Zelenskyj.

– Sammen med Amerika og Europa kan freden bli mer pålitelig, og det er vårt mål. Og hovedsaken er at det ikke bare er vårt mål, men et felles mål med våre partnere, legger han til.

Zelenskyj sier også at verdens mektigste – en mulig hentydning til Trump – står overfor et valg mellom Putin og fred.

– Fremtiden er ikke Putin, men fred. Og alle i verden – også de mektigste – må velge om de vil være med Putin eller med freden. Vi bør velge fred. Jeg takker alle for støtten.

Presidenten sier også at han setter sin lit til ukrainsk samhold så vel som europeisk samhold og «Amerikas pragmatisme». I tillegg sier han at Ukraina har ønsket en slutt på krigen helt siden Russlands invasjon i februar 2022 og at han ønsker en fred som sikrer at russerne ikke vil angripe igjen.

– Jeg er trygg på at vi vil få en slutt på den, med varig fred. Slik at russerne ikke kan komme tilbake, at ukrainere kan returnere fra russisk fangenskap, og slik at Ukraina kan ha en fremtid. Det er et normal ønske for alle land, sier Zelenskyj.

