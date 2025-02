USA-ekspert mener Trump bereder grunnen for å trekke tilbake støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han legger grunnen for å trekke tilbake amerikansk støtte. Det er ikke sikkert at det blir endepunktet, men det ser veldig sånn ut nå, sier Jan Arild Snoen på Dagsnytt 18 om Trumps uttalelser onsdag.

Kalte Zelenskyj diktator

Snoen, som er forfatter og kommentator, har fulgt amerikansk politikk i flere tiår.

– Det tror jeg kan bli utfallet. Men han kan også gå et skritt videre og ikke være med på de sanksjonene som nå er i kraft, legger han til.

I et innlegg på Truth Social tidligere på dagen kalte USAs president sin ukrainske kollega en middelmådig komiker og en «diktator». Han antyder også at han kan «sitte igjen uten et land».

Putin og Maga

Snoen trekker videre fram at veldig få republikanere har gått direkte ut mot Trumps uttalelser i utenrikspolitikken.

– Man kan også spekulere – det er folk i Maga-bevegelsen som mener det er Putin man burde være alliert med. Han står for det sterke kristne mot «woke-greiene som de holder på med i Europa». Men at Trump skulle skifte side så mye, det er nok ikke sannsynlig, tror Snoen.

