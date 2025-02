Trump sparker alle gjenværende Biden-utnevnte statsadvokater

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Gjennom de fire siste årene har justisdepartementet vært politisert som aldri før. Derfor har jeg beordret avskjedigelse av alle gjenværende føderale statsadvokater fra Biden-perioden, skriver Trump på Truth Social.

– Vi må rydde opp umiddelbart og gjenopprette tillit. USAs gullalder må ha et rettferdig rettssystem, og det begynner i dag, legger presidenten til.

USA har 93 føderale statsadvokater – en for hver av de 94 føderale domstolsdistriktene i landet. To distrikter deler en statsadvokat.

Vanlig praksis, uvanlig fremgangsmåte

Det er vanlig praksis at nye presidenter erstatter føderale statsadvokater innsatt av forgjengeren.

Men det pleier å skje ved at den påtroppende administrasjonen ber statsadvokatene gå av, ikke ved at det kortfattede oppsigelsesbrev, sier nåværende og tidligere advokater i det amerikanske justisdepartementet til Reuters.

Justisdepartementet har ikke svart på henvendelser fra Reuters om kommentarer til saken.

Hardt ut mot justisdepartementet

Flere av statsadvokatene som Biden hadde nominert i sin periode, valgte å gå av da Trump vant presidentvalget i november, fordi de mente de kom til å bli erstattet uansett.

Trump har anklaget justisdepartementet i Washington for å straffeforfølge ham urettmessig og har blitt gjenstand for omveltninger etter at Trump overtok makten.

Flere høytstående ansatte er blitt avskjediget, degradert eller er satt til å gjøre andre oppgaver. Blant dem som har fått sparken, var ansatte ved spesialrådgiver Jack Smiths kontor og som sto bak to nå henlagte saker mot Trump.

