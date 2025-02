Trump antyder at Zelenskyj har skylda for krigen

Trump møtte pressen tirsdag etter møtet mellom utenriksminister Marco Rubio og hans russiske motpart Sergej Lavrov i Saudi-Arabia.

Trump sa at han er styrket i troen på en fredsavtale i Ukraina. Samtidig hamret han løs på president Volodymyr Zelenskyj, som i likhet med sine europeiske allierte har reagert kraftig på at Ukraina utelates fra samtalene.

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale, sa Trump om ukrainerne.

Russland innledet sin fullskala invasjon av nabolandet 24. februar 2022 og okkuperer i dag rundt 20 prosent av Ukraina.

– Jeg er svært skuffet. Jeg hører at de er opprørt over at de ikke har fått en plass ved bordet. Vel, de hadde en plass ved bordet i tre år og lenge før det også, svarte han på spørsmål om hva han ønsket å si til ukrainerne som føler seg sveket.

– Jeg tror at jeg har makt til å få en slutt på denne krigen, la Trump til.

Valgutspill

Et rammeverk for fortsatte Ukraina-forhandlinger som ble presentert under møtet i Riyadh, inneholdt ifølge Fox News’ ikke navngitte kilder et krav om nyvalg i Ukraina.

At det holdes valg i Ukraina har vært blant Russlands fremste krav – men Trump påstår at det ikke er noe russisk forslag. Forslaget kommer fra Trump selv, hevder han på pressekonferansen.

– Det er noe som kommer fra meg og mange andre land, svarte presidenten.

Trump fortsatte med å kalle Zelenskyj upopulær og hevdet feilaktig at den ukrainske presidenten har en oppslutning på 4 prosent. Han sa videre at «landet er blitt lagt i grus».

– Om Ukraina vil ha en plass ved forhandlingsbordet, må ikke da folket si at det var lenge siden de hadde valg?

Ifølge den siste undersøkelsen fra Kyiv International Institute of Sociology oppga 52 prosent av ukrainerne i desember at de har tillit til Zelenskyj.

Krigslover

Russland har i lengre tid stilt spørsmål ved Zelenskyjs legitimitet og vist til det faktum at hans formelle mandatperiode har utløpt. Ukraina har ikke holdt presidentvalg under Russlands pågående invasjon og okkupasjon, ettersom det råder unntakstilstand.

Ihor Zjokva, som er nestleder for den ukrainske presidentens kontor, sa imidlertid i Brussel mandag at USA ikke har lagt noe press på Kyiv om å holde nyvalg.

– Ikke i et eneste møte eller telefonsamtale har dette kravet blitt fremmet. Ukrainas hensikt er veldig enkelt og i tråd med loven: Så lange vi har krigslover, kan vi ikke holde valg. Når krigslovene ikke lenger gjelder, blir det nødvendig med en viss overgangsperiode, sier Zjokva.

Mulig Putin-møte før mars

Flere europeiske land, blant dem Storbritannia, har gitt uttrykk for vilje til å bidra til en framtidig fredsstyrke i Ukraina. Lavrov sier Russland ikke vil godta at Nato-styrker utplasseres i Ukraina som del av en fredsavtale. Men Trump er positiv til europeiske fredsstyrker.

– Dersom de ønsker det, så er det flott. Det støtter jeg, sa han tirsdag.

Trump sa også at han trolig skal møte sin russiske motpart Vladimir Putin innen utgangen av februar.

De to presidentene snakket sammen på telefon i forrige uke og ble da enige om å starte forhandlinger for å avslutte krigen i Ukraina.

– Russisk felle

EUs utenrikssjef Kaja Kallas advarer mot å gå i det hun kaller en russisk felle. Kallas sier i en melding på X at hun har snakket med Marco Rubio etter møtet i Saudi-Arabia.

– Hvis vi snakker om fredsbevarende styrker, går vi rett i den russiske fellen, for de ønsker ikke fred, sier hun i et intervju med Euractiv.

Europa må fokusere på å sikre Ukraina en posisjon der de kan si nei til en dårlig avtale, mener Kallas.

– Jo sterkere Ukraina er på slagmarken, jo sterkere vil de være ved forhandlingsordet, sier Kallas.

– Felles interesser

Lavrov betegnet tirsdagens samtaler med Rubio som nyttige og hevder at det fra amerikansk side ble vist «stor interesse for å fjerne økonomiske hindringer».

– Jeg har grunn til å tro at den amerikanske siden bedre forsto vår posisjon, sa Lavrov etter møtet.

USA ser for seg samarbeid om «felles geopolitiske interesser og historiske økonomiske muligheter og investeringsmuligheter», het det i en uttalelse fra amerikansk UD etter møtet.

Et slikt samarbeid med Russland forutsetter imidlertid at konflikten i Ukraina får en vellykket slutt, ble det understreket.

