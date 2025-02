Tidligere toppdiplomat: – Dramatiske utspill fra Trump

Eide var i 13 år knyttet til Nato, da USA ble sett på som den klare lederen av alliansen.

– For tiden har vi ingen leder som opptrer rasjonelt, sier han til NTB etter pressekonferansen natt til onsdag der president Donald Trump blant annet påsto at Ukraina er skyld i den russiske invasjonen av landet.

– Det er dramatisk at lederen av verdens største militærmakt og økonomiske makt kan vise så liten kunnskap, sier Eide.

Han legger til grunn at USA – som tidligere – nok er opptatt av forholdet til Kina. Han tror likevel ikke at det ligger noen klar strategi bak Trumps opptreden.

– Det er vanskelig å se en klar strategi. Det han gjør, er å støte fra seg allierte og venner, som han vil trenge støtte fra i en rekke andre saker. Han forstår ikke verdien av å ha venner og allierte, sier han.

For Ukraina er situasjonen dramatisk, mener Eide, som sier Europa nå må støtte landet fullt ut.

– Det er dramatisk for Ukraina at han forstår det ukrainske samfunnet så dårlig. At han til og med kan gå så langt som å si at det var Ukraina som begynte krigen, det er helt utrolig, sier han.

– Vi må fortsatt håpe at Trumps opptreden etter hvert blir mer rasjonell, avslutter den tidligere diplomaten.

Les også: Ekspert: – Svært illevarslende fra Trump

Les også: – Det kan jo være at Trump og Zelenskyj misliker hverandre