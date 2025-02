Palestinere forsøker å gjøre de ødelagte husene sine til hjem igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Familien Nassar har forsøkt å få stuen i hjemmet sitt til å ligne slik den var før. En sofa og noen stoler har overlevd krigshandlingene, sammen med et lite bord de kan samles rundt for å spise.

Veggen i rommet var nesten helt borte, så de har hengt et laken over det gapende hullet, noe som skjermer dem for ruinene utenfor.

Khalid Nassar vet at et sted i de samme ruinene ligger liket av sønnen Mahmoud. I de fire månedene siden han ble drept i et israelsk luftangrep, har det vært umulig å hente ham ut.

Små løsninger

Fordrevne palestinere som reiser hjem igjen som følge av våpenhvilen, møter utfordringen med å gjenskape et normalt liv midt i ødeleggelsene og døden forårsaket av 16 måneder med krig.

Noen kommer hjem etter å ha søkt tilflukt i telt eller tilfluktsrom i flere måneder – noen i mer enn ett år. Mulighetene for gjenoppbygging er begrenset, så de finner enkle løsninger å få husene til å bli mer hjemlige.

Boligbygg der bare fundamentet står igjen, er drapert med fargerikt sengetøy som fungerer som vegger. Familier graver betongbiter og sønderrevet metall ut av rommene for å gjøre dem beboelige.

Odeh-familiens førsteetasje ble fullstendig ødelagt i krigshandlingene. (Abdel Kareem Hana/AP)

Luftangrep

Familien Nassar flyktet fra hjemmet sitt i flyktningleiren Jabalia tidlig i fjor. Siden har de flyttet rundt i det nordlige Gaza.

Ifølge faren ble Mahmoud drept i oktober, da han reiste hjem for å hente noen klær i nabobygningen, som familien også eide.

Khalids datter ble også drept, men i et annet luftangrep i Jabalia. Liket hennes er fortsatt begravd i ruinene av huset hun bodde i.

Familien reiste hjem i januar, så fort israelske styrker trakk seg ut av Jabalia. Flyktningleiren har de siste månedene vært åsted for noen av de voldsomste kamphandlingene under krigen.

Etasje manglet

Da de kom hjem, så de at hele den øverste etasjen på det tre etasjer høye huset deres var borte. En av familiens sønner slo seg ned med kona og barna i andre etasje.

Khalid og kona hans, Khadra Abu Libda, og de fem barna til en av deres andre sønner, som er fengslet av Israel, flyttet inn i det som er igjen av første etasje.

På mirakuløst vis var stuemøblene deres fortsatt intakte. Andre rom var fullstendig endevendt og fulle av ødeleggelser. I et rom var ordet «Hamas» tagget på veggen – Khalid sier han ikke vet hvem som gjorde det, eller om huset ble brukt av Hamas-krigere under kampene.

Khadra Abu Libda og mannen Khalid Nassar spiser lunsj med barnebarna sine. Et laken skiller stuen deres fra ruinene utenfor. (Abdel Kareem Hana/AP)

Hjemsøkt

For å få tak i vann må de gå 3 kilometer, for så å stå i kø i timevis ved en brønn – såframt pumpen fungerer. Maten deres består av nødhjelp, litt brød og en grønnsak som på arabisk kalles khobeiza.

Men ruinene der sønnen ligger begravd, hjemsøker Khalid.

– Hvert minutt tenker jeg på hvordan jeg skal få sønnen min ut av ruinene. Jeg kan ikke beskrive lidelsen knyttet til at sønnen min ikke er skikkelig gravlagt, sier familiefaren.

Han graver hver dag, men det eneste verktøyet han har, er en spade, så han får ikke løftet de store betongplatene.

– I morges gravde jeg og lette, men fant ikke noe annet enn noen papirer og klær, sier han.

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Jevnet med jorden

Etter at våpenhvilen kom på plass i januar, har hundretusenvis av palestinere reist tilbake til hjemmene sine over hele Gaza.

Ikke alle har et hjem å komme tilbake til.

Hanan Okal sier familiens hus i Jabalia er jevnet med jorden. Så de oppholder seg på en nærliggende skole som brukes som tilfluktsrom.

Familien Odeh kom tilbake og så at hele husets førsteetasje var utbrent. De har satt opp en stige for å klatre inn og ut av andre etasje, der brødrene Yousef og Mohammed nå bor med familiene sine.

Foreldrene deres, Ahmed og Mariam, bor i et telt laget av tre- og plastplater. Det som står igjen av huset deres, gir ikke mer ly mot kulden enn teltet, sier de. Nabolaget rundt er jevnet med jorden, og det er lite som beskytter dem mot den kalde februarvinden.

Les også: Rekordlang Tesla-streik: Opplever at streike-brytere «skifter side» (+)

Plyndret

Youssef Issa kom tilbake til familiens hjem i Jabalia for å gjøre det klart før foreldrene og søsknene kommer. Foreløpig befinner de seg sentralt i Gaza.

Han fant hjemmet i relativt god stand. Det er delvis skadet av at nærliggende bygninger kollapset, men tilsynelatende har det blitt brukt av israelske styrker under kampene. Youssef sier han, kusinen og vennene deres har feid bort ammunisjonshylser.

Som mange hus har også hans blitt plyndret for alt av verdi. Klær, tepper og eventuell mat som var igjen, er borte. Men flatskjerm-TV-en hans har ingen rørt: uten strøm er det meningsløst å stjele den.

Men Youssef var i stand til å gjøre stuen nesten koselig. Familiens lilla sofa er fortsatt intakt, og han har drapert et tykt rødt stoff over hullet i veggen bak.

Og med sofaputene på plass, er hjemmet klart for at familien kommer tilbake.

Les også: Ekspert: – Svært illevarslende fra Trump

Les også: Hjalp fattige barnefamilier, nå trenger moren selv hjelp

Les også: Moren ble drept: – Det hadde skjedd en voldshendelse, fikk jeg vite (+)