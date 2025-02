Nupi-forsker om Trump-utspill: – Et land kan ikke invadere et annet

Av Anna Nesje/NTB

President Donald Trump gikk tirsdag langt i å hevde at Ukraina startet Russlands invasjonskrig, men dette blir blankt avvist av en rekke eksperter og kommentatorer. Også Nupi-forsker Marianne Riddervold mener Folkeretten er krystallklar på dette punktet:

– Et land kan ikke invadere et annet. Det er jo ikke noe spørsmål om hvem som er aggressoren her – da er heller spørsmålet om man skal gi etter for den sterkestes makt. Poenget med Folkeretten er nettopp å hindre ren maktbruk, understreker Riddervold overfor NTB.

Hun sier at mange av endringene i amerikansk utenrikspolitikk vi har sett den siste tida, ikke er så overraskende i seg selv. Men tempoet gjør inntrykk.

– Det som er overraskende for oss, er hvor voldsomme endringene i amerikansk politikk er, og hvor fort det går, sier hun.

– Europa-samarbeid under Biden

Nupi-forskeren peker på de enorme forskjellene fra Biden-administrasjonen for tre år siden.

Mens president Joe Biden la vekt på samarbeid med Europa både økonomisk og militært, går president Donald Trump motsatt vei.

– Russland ble den gang ilagt omfattende sanksjoner, det var en felles fordømmelse, og president Vladimir Putin ble etter hvert etterforsket av Den internasjonale straffedomstolen – han ble en paria, påpeker hun – samme dag som EU godkjente en ny sanksjonspakke mot Russland.

Landet ble under Biden også utestengt fra en rekke internasjonale organisasjoner og samarbeid.

– Zelenskyj undergraves

Nå er det i stedet Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som undergraves av den amerikanske presidenten og hans folk, ifølge Riddervold.

– I tillegg til at det stilles en rekke krav til Ukraina – uten at jeg har sett de samme kravene til Russland – ser vi at han undergraver legitimiteten til den folkevalgte lederen i Ukraina. Selv om det er vanskelig med meningsmålinger i Ukraina nå, vet vi at han fortsatt har stor oppslutning, selv om den kan være noe lavere enn da krigen startet, sier hun.

Trump hevdet på en pressekonferanse etter det første amerikansk-russiske møtet i Saudi-Arabia at Zelenskyj har en oppslutning på 4 prosent. Men Ifølge den siste undersøkelsen fra Kyiv International Institute of Sociology oppga 52 prosent av ukrainerne i desember at de har tillit til presidenten.

– Tas inn i varmen

Riddervold mener Trump går rett inn i Russlands argumenter, og at de to stormaktene er i ferd med å bestemme fremtiden til et selvstendig folk over hodet på dem.

– Mens Russland under Biden ble isolert, tas landet nå inn i varmen igjen, sier hun.

– Man møter Russland, som har vært helt isolert, innleder samtaler om økonomisk samarbeid og samarbeid i Arktis, og man har gitt mange ting allerede før fredsforhandlingene har begynt.

Forskeren ser ikke bort fra at utspillene den siste tida kan være et ledd i en større strategi for å demme opp mot kinesisk dominans, men at dette er for tidlig å si noe sikkert om.

– Ting endrer seg så raskt, men dette er noe det kan være verdt å følge med på, avslutter hun.

