Senatet godkjente tirsdag Lutnick med 51 mot 45 stemmer.

En talsmann for Lutnick sier til nyhetsbyrået AFP at Lutnick har gått av som toppsjef for finanstjenesteselskapet Cantor Fitzgerald.

Lutnick er en nær Trump-alliert som har forsvart presidentens bruk av toll på importerte varer til USA.