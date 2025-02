Israelske soldater tiltalt for mishandling av palestinsk fange

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge den israelske avisa Haaretz fant mishandlingen sted på Sde Teiman-militærbasen i Negev-ørkenen, nær grensa til Gazastripen.

De fem reservistene i den israelske hæren var ifølge tiltalen sammen om mishandlingen av fangen.

– Den militære påtalemyndigheten har i dag tatt ut tiltale mot fem reservister i hæren som anklages for å ha forårsaket alvorlig kroppsskade og for mishandling under skjerpende omstendigheter, heter det i en kunngjøring.

Ifølge tiltalen var den palestinske fangen iført håndjern og bind for øynene, og det ble brukt et våpen i mishandlingen av ham.

Dømt til fengsel

Tidligere i måneden ble en annen israelsk soldat dømt til sju måneders fengsel for alvorlig mishandling av fengslede palestinere.

– Tiltalte ble dømt for flere hendelser der han slo fangene med knyttnevene og brukte våpenet sitt da de var i håndjern og hadde bind for øynene, het det i dommen.

Militærdomstolen slo fast at flere maskerte soldater deltok i mishandlingen, men at identiteten deres ikke er kjent.

Flere soldater etterforskes også for grove seksuelle overgrep mot fanger fra Gaza.

– Systematisk tortur

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem la i august fram en rapport som anklager Israel for systematisk tortur av palestinske fanger.

– Sde Teiman-leiren er bare toppen av isfjellet. Israelske interneringssentre er forvandlet til et nettverk av torturleirer for palestinere, hevdet B'Tselem.

Det israelske fengselsvesenet og militæret avviste anklagene.

